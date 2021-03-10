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Телеграмм-канал Мотолько будет признан экстремистским - СК
Источник материала: UDF
Антон Мотолько. Фото Сергея Гудилина
В сюжете прозвучало, что следователи совместно с ГУБОП получили доказательства причастности Антона Мотолько к «целому ряду преступлений»: беспорядки, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, блогера обвиняют в том, что его телеграм-канал способствовал разжиганию социальной вражды. Ему вменяют создание экстремистского формирования — «объединение в группы так называемых дворовых чатов» и руководстве ими.
— Следователями в отношении гражданина Республики Беларусь Антона Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям, после чего он будет объявлен в межгосударственный розыск. Кроме того следователями проводится работа по признанию указанного интернет-ресурса на территории нашей страны экстремистским, — заявил Любаскин.
Согласно последней редакции закона «О противодействии экстремизму», для признания телеграм-канала «МотолькоПомоги» экстремистским правоохранительные органы должны обратиться в суд.
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Для признания телеграм-канала экстремистским правоохранительные органы должны обратиться в суд.
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