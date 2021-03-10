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Беларусь и Россия согласовали вопросы по охране границ Союзного государства

10.03.2021 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Пограничные службы Беларуси и России согласовали взаимодействие в охране внешней границы Союзного государства, сообщил в среду Госпогранкомитет.

Рабочая встреча руководства ГПК Беларуси и Пограничной службы ФСБ России состоялась 10 марта. Представители ведомств согласовали основные вопросы по обеспечению пограничной безопасности на внешней границе.

"Обсудили обстановку на госгранице и тенденции ее развития, реализацию совместных проектов, проблемные вопросы, оказывающие влияние на состояние пограничной безопасности, противостояние различным вызовам, в том числе внешним", - говорится в сообщении ГПК.

Кроме того, стороны обсудили организацию пропуска лиц на территорию Союзного государства из третьих стран в условиях взаимного признания виз.

Союзный "шенген"

Закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз было подписано 19 июня 2020 года в Минске, 28 октября принято Палатой представителей и одобрено Советом республики 20 ноября.

Соглашение не касается режима взаимных поездок граждан России и Беларуси и затрагивает только иностранцев. Россияне и белорусы, как и раньше, могут перемещаться по территории Союзного государства в соответствии с соглашением 2006 года об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.

Документ определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства имеют право въезжать, выезжать, находиться на территории Беларуси, а также следовать транзитом по территории обоих государства на основании визы одного из них при наличии документов, удостоверяющих личность.

 
Теги: Минск
 
 
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Погранслужбы обеих стран обсудили организацию пропуска лиц на территорию СГ из третьих стран в условиях взаимного признания виз.
 
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