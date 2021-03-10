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В Беларуси начали прививать от COVID-19 педагогов

10.03.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси начали прививать от COVID-19 педагогов

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  • 10.03.2021, 17:14
В Беларуси начали прививать от COVID-19 педагогов

Массовая вакцинация граждан начнется после того, как привьют граждан из категорий риска.

О начале вакцинации работников системы образования рассказала журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, пишут «Минск-Новости».

«В стране продолжается вакцинация работников медицинской сферы, недавно начали прививать педагогов и вскоре перейдем к социальным работникам и людям, находящимся в домах-интернатах», — сказала Елена Богдан.

По ее словам, массовая вакцинация граждан начнется после того, как привьют граждан из категорий риска.

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Теги: Минск
 
 
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Массовая вакцинация граждан начнется после того, как привьют граждан из категорий риска.
 
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