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Огромные очереди остаются на границе с Литвой

10.03.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Огромные очереди остаются на границе с Литвой

  • 10.03.2021, 17:01
Огромные очереди остаются на границе с Литвой
иллюстрационное фото

Скопилось более тысячи грузовиков.

Транспортный коллапс продолжается на белорусской границе с Литвой — в четырех пунктах пропуска скопилось более тысячи грузовиков, сообщает naviny.by.

Дальнобойщики вынуждены часами стоять на этом направлении. По данным ГПК на 14:00, ситуация следующая:

• «Котловка» — более 330;

• «Бенякони» — более 300;

• «Каменный Лог» — более 280;

• «Привалка» — более 200.

На выезде в Латвию в «колейке» около двухсот фур:

• «Григоровщина» — более 90;   

• «Урбаны» — более 90.

На польском направлении очередь есть лишь на одном переходе:  

• «Брузги» — более 100.

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Скопилось более тысячи грузовиков.
 
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