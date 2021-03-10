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Количество биткоинов на биржах сократилось до минимума за два года

10.03.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Количество биткоинов на биржах сократилось до минимума за два года

  • 10.03.2021, 16:55
Количество биткоинов на биржах сократилось до минимума за два года

Это может привести к новому витку роста курса криптовалюты.

Число биткоинов, которые хранятся криптобиржах, сократилось до 2,3 млн монет, минимального показателя за последние два года. Об этом сообщает BTC Peers, проанализировавшее аналитику CryptoQuant. По информации издания, отток BTC с бирж продолжается. Аналитики CryptoQuant отмечают, что длительное накопление монет может привести к массовому сокращению предложения, передает РБК.

Недавний отчет Glassnode показал, что февральская коррекция не изменила основного тренда. По данным аналитиков, крупные держатели биткоина продолжают накапливать цифровые монеты и выводить их на холодные кошельки, что, в свою очередь, станет катализатором роста цен.

Ранее об этом говорил генеральный директор Binance Чанпэн Чжао. Он утверждал, что наблюдает уникальную модель покупок на криптобирже. По его словам, институциональные игроки уже давно только покупают активы, а затем выводят их с криптобиржи. Чжао отметил, что большая часть этих инвесторов пришла на Binance за прошедший год. Раньше он не видел такой модели поведения среди пользователей платформы.

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Теги: Курсы валют
 
 
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