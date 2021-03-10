Источник материала: Хартия'97

В Бресте мужчина высыпал мусор на милицейский автомобиль 7 10.03.2021, 16:44

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Брестчанина судили за хулиганство.

9 марта в Бресте вынесли приговор по уголовному делу, о котором ранее не сообщалось, пишет сайт 1reg.by .

Юрия Терешкевича судили за хулиганство и, как и запросил прокурор, арестовали на три месяца. В середине января мужчина высыпал содержимое мусорницы на капот милицейского автомобиля.

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