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В Бресте мужчина высыпал мусор на милицейский автомобиль

10.03.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Бресте мужчина высыпал мусор на милицейский автомобиль

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  • 10.03.2021, 16:44
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В Бресте мужчина высыпал мусор на милицейский автомобиль

Брестчанина судили за хулиганство.

9 марта в Бресте вынесли приговор по уголовному делу, о котором ранее не сообщалось, пишет сайт 1reg.by.

Юрия Терешкевича судили за хулиганство и, как и запросил прокурор, арестовали на три месяца. В середине января мужчина высыпал содержимое мусорницы на капот милицейского автомобиля.

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Теги: Брест
 
 
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