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В Бресте мужчина высыпал мусор на милицейский автомобиль
Источник материала: Хартия'97
В Бресте мужчина высыпал мусор на милицейский автомобиль
Брестчанина судили за хулиганство.
9 марта в Бресте вынесли приговор по уголовному делу, о котором ранее не сообщалось, пишет сайт
Юрия Терешкевича судили за хулиганство и, как и запросил прокурор, арестовали на три месяца. В середине января мужчина высыпал содержимое мусорницы на капот милицейского автомобиля.
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Брестчанина судили за хулиганство.
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