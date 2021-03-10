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Шендерович: Как национальная валюта становится безнадежностью
10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На примере латиноамериканской страны, которую власти довели ручки и держат так годами.
– В Венесуэле выпустили новую банкноту — миллион боливаров. Это четыре доллара примерно. Так все боливары, пройдя стадию холивара, становятся безнадежностью, —
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На примере латиноамериканской страны, которую власти довели ручки и держат так годами.
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