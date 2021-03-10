Парламент Швейцарии создаст межпартийную группу по Беларуси

Члены Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Ольга Ковалькова и Алесь Беляцкий находятся с рабочим визитом в Женеве, где также принимают участие в 19-м международном кинофестивале и форуме по правам человека.





Как сообщает телеграм-канал КС, на встрече с членами парламента Швейцарии 9 марта Ковалькова «призвала их поддержать Координационный совет как легитимную диалоговую площадку и обозначила необходимость международной реакции на факты уголовного преследования и нападок на совет».

Также белорусская сторона предложила создать межпартийную парламентскую группу по Беларуси и проводить регулярные слушания по ситуации в стране с участием представителей КС, правозащитных организаций и других участников демократического общества. Депутаты поддержали это предложение.

Кроме того, на встрече обсуждалась необходимость «своевременной реакции международного сообщества» на репрессии в Беларуси, а также поддержки независимого частного бизнеса, профсоюзов и гражданского общества. Белорусская делегация предложила создать и реализовать механизм универсальной юрисдикции Швейцарии по нарушениям прав человека и преступлениям против мирных граждан Беларуси.

Депутаты Швейцарии, в свою очередь, просили оперативно информировать посольство своей страны в Минске о развитии ситуации и фактах репрессий, чтобы влиять на формирование политики в отношении Беларуси.

7 марта в рамках визита в Швейцарию Светлана Тихановская, Ольга Ковалькова, Алесь Беляцкий и писатель Саша Филипенко приняли участие в панельной дискуссии, где обсуждалась ситуация в Беларуси и помощь международного сообщества в преодолении политического кризиса. Члены КС также встретились с белорусской диаспорой в Швейцарии и представителями «Международной амнистии», Всемирной организации против пыток, Всемирного совета церквей. Правозащитники из других стран отметили необходимость обеспечения возможности правозащитной деятельности в Беларуси, отметили в КС.