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Тихановская обсудила с советником Госдепа США реализацию Акта о демократии

10.03.2021 17:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Состоялся телефонный разговор экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с советником Госдепартамента США Дереком Шоле.

Тихановская обсудила с советником Госдепа США реализацию Акта о демократии

Как сообщает пресс-служба Тихановской, обсуждены вопросы реализации Акта о демократии, возобновления и расширения санкций США против режима Лукашенко, а также организации переговоров на платформе ОБСЕ.

Тихановская подчеркнула, что целью демократических сил Беларуси является проведение новых свободных и честных выборов уже будущей осенью. «Важно также остановить насилие, освободить политзаключенных и вернуть людям право выбирать. Достижение этих целей возможно через диалог с белорусским обществом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тихановская рассказала Шоле о судах против журналистов и активистов Беларуси, давлении на правозащитный центр «Весна», преследовании местных лидеров, репрессиях в отношении СМИ, бизнесменов и представителей гражданского общества. Она призвала США и международное сообщество «действовать быстро и слаженно».

Во время звонка также обсуждался планируемый визит Тихановской в США.

В декабре прошлого года был принят обновленный Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси, который расширяет полномочия президента США по введению санкций в отношении Беларуси, в том числе в связи «со спорными президентскими выборами и последующими репрессиями со стороны правительства».

В числе прочего акт призывает к проведению новых президентских выборов; признает Координационный совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской, в качестве легитимного института для участия в диалоге о мирной передаче власти; призывает к освобождению всех политзаключенных; предусматривает оказание помощи в продвижении демократии и поддержку белорусского гражданского общества; заявляет о политике США по «непризнанию включения Беларуси в "Союзное государство" с Россией».

Кроме того, в течение 120 дней после вступления документа в силу госсекретарь США по согласованию с главой национальной разведки должен направить в соответствующие комитеты конгресса доклад «об угрозах, которые Россия представляет для суверенитета и независимости Беларуси».

В течение 90 дней после вступления документа в силу глава Министерства финансов в сотрудничестве с госсекретарем и главой национальной разведки должен представить доклад об имуществе Александра Лукашенко. В него должны быть включены сведения о предполагаемых активах и источниках дохода Лукашенко и его ближайших родственников, включая банковские счета, инвестиционные активы и другие бизнес-интересы.

 
 
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Состоялся телефонный разговор экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с советником Госдепартамента США Дереком Шоле.
 
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