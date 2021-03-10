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На трассе М10 грузовик на глазах экипажа ГАИ съехал в кювет и опрокинулся (видео)

10.03.2021 17:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Брестской области сообщили о происшествии, которое случилось на 486-м километре автодороги М10 (Граница России — Гомель — Кобрин), на территории Дрогичинского района. Автомобиль МАЗ съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Все произошло на глазах у сотрудников Госавтоинспекции, которые оперативно помогли водителю выбраться из кабины.

— 41-летний мужчина рассказал милиционерам, что не справился с управлением машины из-за технической неполадки, — сообщили в Госавтоинспекции.

На трассе М10 грузовик на глазах экипажа ГАИ съехал в кювет и опрокинулся (видео)

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В ГАИ Брестской области сообщили о происшествии, которое случилось на 486-м километре автодороги М10 (Граница России — Гомель — Кобрин), на территории Дрогичинского...
 
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