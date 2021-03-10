Внесистемный ротвейлер: собака помогает хозяину в домашних делах – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как видно на кадрах, Дюша с радостью приносит по просьбе хозяина лопату, чтобы расчистить во дворе снег, бутылку колы, воды. Пес точно знает, где что лежит. И даже тот факт, что энергичный Дюша взбалтывает емкости с газированными напитками до образования густой пены, не делает его помощь менее значимой. Заботливое животное всегда радо сделать что-то для своих хозяев. Дюша помогает Одинокову переодеться после прогулки и дарит хозяйке Ларе подарки.

По словам Юрия, дрессировкой в "традиционной манере" он с Дюшей не занимался.

"Я больше на взаимодействие с ней, то есть собака хочет мне помочь – я ей это разрешаю, собаке хочется что-то делать – пожалуйста, но что-то сделай для меня. Вот такое вот сосуществование", – поделился Одиноков.

Хозяин Дюши признается, что помощь пса похожа на старания двухлетнего ребенка. Однако благодаря ей у животного устанавливается более крепкая связь с хозяином.

"Он ходит за вами, путается в ногах – вы это терпите и понимаете, что это нужно. Вот, как вы это поймете, то уже любая команда – ему нравится что-то делать, что-то делать со мной, что-то делать, помогать", – рассказал Юрий.

О покладистом помощнике уже знают многие за пределами дома Одиноковых. Юрий начал снимать своего питомца на видео для социальной сети TikTok, чтобы показать своим внукам, и что "такой старенький дядечка" может набирать лайки и подписчиков. Ну а Дюша стремительно завоевывает сердца пользователей и приковывает к себе все больше внимания.

"У меня сейчас более 120 тысяч подписчиков, четыре миллиона одних лайков. Вы представляете, сколько народа смотрит. Вот я никого не учу, ребят, я просто показываю, что можно иначе, по-другому относиться к собаке. Вот и все", – сказал Юрий.

Смотрите на видео, как умный пес помогает по хозяйству.