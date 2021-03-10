Инфляция за два месяца текущего года составила 3,1%

Потребительские цены в Беларуси в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года выросли на 1,9%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 3,1%, сообщил Национальный статистический комитет. В годовом измерении инфляция составила 8,7%.





Для сравнения: в феврале к январю 2020 года потребительские цены увеличились на 1%, к декабрю 2019-го — на 1,9%.

В феврале по отношению к январю цены на продовольственные товары выросли на 1,8% (с начала года — на 3,3%), на непродовольственные — на 1,1% (2,4%), на услуги — на 3,4% (3,7%).

В 2020 году инфляция составила 7,4% при официальном прогнозе 5%. В 2021 году правительство прогнозирует инфляцию не выше 5%.

Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют в Беларуси годовую инфляцию в ближайшие месяцы в диапазоне 7—8%. «На годовой темп роста потребительских цен продолжат влиять произошедшие в 2020 году ослабление рубля и удорожание продуктов питания», — сказано в обзоре ЕАБР.

Как отмечают эксперты банка, дополнительным инфляционным фактором станет повышение НДС на ввоз и реализацию отдельных потребительских и медицинских товаров. По их расчетам, прямой вклад этих мер в инфляцию в 2021 году составит 0,5—0,6 процентного пункта.

Годовая инфляция начнет замедляться во втором полугодии из-за слабого спроса и исчерпания эффектов переноса валютного курса и цен на продовольствие, считают аналитики ЕАБР.

Согласно постановлению правительства № 100 от 23 февраля юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям до конца февраля запрещено было повышать цены на социально значимые товары и ряд лекарств, а с марта рост цен допускается на уровне не более 0,2% в месяц. Повышение цен выше установленного возможно только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования, которая действует при правительстве.