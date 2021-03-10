Торговал галстуками, покорил Килиманджаро и развелся после 30 лет брака. Настоящий Йоахим Лев

Источник материала: Tut.by

Йоахим Лев, бессменный главный тренер сборной Германии по футболу на протяжении 15 лет, заявил , что после Евро-2021 покинет свой пост. По этому случаю мы вспоминаем историю одного из самых знаменитых футбольных коучей мира и рассказываем про Лева, каким его знают немногие.



Источник: instagram.com/jogiloew_fans/?hl=ru

15 лет у руля сборной: феерия в Бразилии и фиаско в России

Йоахим Лев возглавил сборную Германии в 2006 году после двух лет работы помощником главного тренера Юргена Клинсманна. Леву на тот момент было 46.

Он был хорош собой, уверен в собственных силах, а в его распоряжении находился слаженный коллектив из топ-футболистов, которые к тому моменту уже успели вогнать в стресс весь мир своим остроатакующим футболом.

Лев помог сборной Германии выйти в финал Евро-2008, где они, правда, уступили испанцам. На чемпионате мира-2010 немцы вновь споткнулись о сборную Испании — на этот раз в полуфинале. На Евро-2012 подопечные Лева снова дошли до полуфинала, но из-за поражения итальянцам не смогли пробиться в финал.



Фото: Reuters

А дальше случился Мундиаль в Бразилии, где сборная Германии под руководством уже легендарного Лева утвердилась в статусе «немецкой машины». В полуфинале немцы феерично разгромили хозяев турнира, бразильцев, со счетом 7:1, а в финале одолели еще одну южноамериканскую команду — сборную Аргентины. Германия стала чемпионом мира, а Йоахима Лева признали лучшим тренером года по версии ФИФА.

После этого на счету коуча было еще два топ-турнира: Евро-2016 и чемпионат мира-2018. И если на первом подопечные Лева уже традиционно дошли до полуфинала, то на ЧМ в России потерпели фиаско: немцы заняли последнее место в группе, не сумев обыграть такие сборные, как Южная Корея и Мексика.



Источник: instagram.com/joachimlowofficial

Несмотря на очевидный провал, Лев остался у руля сборной. И именно он повезет Германию на Евро предстоящим летом. Леву доверяют, его критикуют, но по-прежнему считают топом.

— Я всё еще полон желания и энергии и буду делать всё, чтобы осчастливить наших болельщиков и принести успех на этом турнире, — отмечает коуч.

Любовь к моде, галстуки с Микки и шелковые шарфы

В свои 61 год немец все так же бодр. Он начинает утро с любимого эспрессо (а лучше сразу с двух чашек), иногда может закурить — пагубную привычку Йоги унаследовал от отца — владельца небольшого печного производства.

Затем почти наверняка выбирает в гардеробе идеально отглаженную рубашку или утонченную водолазку, чтобы снова попасть в топы самых стильных тренеров мира.



Источник: instagram.com/dt_vzla/

Лев с детства любил модничать. В юности, выступая за немецкий клуб «Шенгау», Йоахим шокировал одноклубников, надевая модные цветастые футболки. Он тратил карманные деньги не на вечеринки или девчонок, а на стильную одежду.

А в начале 90-х Йоги даже открыл с напарником собственную фирму по производству пестрых шелковых галстуков в Швейцарии. На них были изображены мультяшные персонажи. Для рекламы сам Лев иногда гонял в галстуке с Микки. И хоть бизнес не принес особой прибыли, согласитесь, круто иметь в биографии топ-тренера факт о том, что когда-то ты торговал собственной продукцией прямо из багажника авто.

Интерес к моде остался у немца и по сей день. Только цветастые футболки и вызывающие галстуки взрослый Лев сменил на более статусные вещи: теперь его визитная карточка — шарфы (в зависимости от погоды — кашемировые либо шелковые).

Экстрим: лишение прав, прыжки с парашютом и Килиманджаро



Источник: instagram.com/jogiloew_fans/?hl=ru

Еще одна страсть немецкого наставника — быстрые автомобили. Причем иногда Лев настолько увлекается ездой, что забывает про скоростные ограничения. В 2004 году еще мало известного Йоахима Лева лишили прав на четыре недели за езду со скоростью 134 километра в час при разрешенных 100 км под Кельном.

А спустя 10 лет уже главный тренер сборной Германии снова попал в похожую историю и остался без прав на полгода за превышение скоростного режима и разговоры по мобильному во время вождения.

— Я знаю, что мне надо держать себя в руках. Я запомню этот урок и постараюсь изменить свое поведение. Надо ответить за это, и я принимаю последствия. Теперь буду чаще ездить на поезде, — цитировал Лева Reuters.

А менеджер сборной в той ситуации даже нашел место юмору, предположив , что генеральный спонсор немецкой сборной, Mercedes-Benz, впредь будет предоставлять для Йоахима Лева исключительно модели с автоматическим ограничителем скорости.



Йоахим Лёв. Фото: Reuters

Очевидно, что адреналиновая и стрессовая работа футбольного тренера требует перезарядки. С этим немцу помогают справляться экстремальные увлечения. Лев не раз прыгал с парашютом, а в 43 года решился на восхождение на Килиманджаро.

Покорение высшей точки Африки помогло футбольному специалисту по-другому взглянуть на некоторые вещи и в жизни.

— Во многих ситуациях я мысленно возвращался к той экспедиции. Тогда каждый шаг давался с большим трудом, казалось, еще шаг — и я упаду. Но я убеждал себя, что нужно идти. Я понял: если видишь цель и путь к ней, появляются новые силы. Пути назад нет. Нужно двигаться вперед.

Встретил будущую жену в 17 и развелся после 30 лет брака

Лев редко раздает интервью, не касающиеся футбола. Он, как истинный немец, любит правило соблюдения границ и бережно относится к охране своих собственных.

О его личной жизни известно совсем немного. Главную женщину в жизни Йоги встретил в 17 лет в экономическом училище Фрайбурга. Даниэла оказалась на два года младше, а ее отцом был президент футбольного клуба, за который играл Лев.



Источник: instagram.com/jogiloew_fans/?hl=ru

Они поженились в середине 80-х и долгое время жили непубличной жизнью. Даниэла нечасто сопровождала супруга на светских мероприятиях, а когда появлялась на стадионе, то занимала место на обычной фан-трибуне — никаких «випок» для жен футболистов.

— Кассир не притаскивает в банк свою жену. Я тренер, и моя супруга тоже не обязана ежедневно появляться у меня на работе, — комментировал расспросы об избраннице Лев.

В 2016 году стало известно, что после 30 лет брака пара подала на развод. Ни Йоахим, ни Даниэла не комментировали причины разрыва. Наставник сборной Германии съехал в квартиру в Берлине, оставив жене, с которой у них не было детей, загородный дом.

— Я делаю ошибки каждый день, но я постоянно размышляю и стараюсь смотреть на себя со стороны, — подчеркивает Лев.