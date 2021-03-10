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В Киеве назвали "заезженной мантрой" заявления Минска об оружии из Украины

10.03.2021 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина категорически отвергает информацию, обнародованную председателем Комитета госбезопасности Беларуси Иваном Тертелем, о поставке крупных партий "оружия из Украины" в Беларусь, заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.


Фото: Reuters

"Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины". Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", - написал Николенко в своем твиттере в среду, сообщает interfax.by.

Накануне Тертель заявил, что с территории Украины большими партиями доставляется оружие для последующего использования с целью дестабилизации ситуации.

"С территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования в целях дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения", - сказал глава КГБ.
 
 
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Украина категорически отвергает информацию, обнародованную председателем Комитета госбезопасности Беларуси Иваном Тертелем, о поставке крупных партий "оружия...
 
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