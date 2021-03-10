ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Жить стало лучше, жить стало веселее" После решения Минздрава "скорую" можно и не дождаться

10.03.2021 18:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минздрав выпустил постановление №13 от 22 февраля, которым изменил норматив в инструкцию об организации деятельности службы скорой помощи.

"Жить стало лучше, жить стало веселее" После решения Минздрава "скорую" можно и не дождаться
Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, изменяется максимальное время ожидания скорой помощи бригады скорой медицинской помощи в период эпидемического подъема заболеваемости.

Во время эпидемии при неотложном приоритете вызова бригады СМП время ожидания бригады СМП не должно превышать 195 минут в городе и 210 минут в иных населенных пунктах с момента регистрации вызова бригады СМП до прибытия бригады СМП по адресу вызова бригады СМП.

Также установлено, что вызовы должны передаваться свободной бригаде не позднее 3 часов с момента регистрации вызова.

Напомним, что в обычных условиях действуют другие нормы. Время ожидания при экстренном приоритете вызова не должно превышать 20 минут в городе и 35 минут в иных населенных пунктах, при неотложном приоритете в условиях без эпидемического подъема — 75 минут в городе и 90 минут в иных населенных пунктах.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав выпустил постановление №13 от 22 февраля, которым изменил норматив в инструкцию об организации деятельности службы скорой помощи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Як за адно і тое ж можна даць год умоўна альбо 10 гадоў строгага рэжыму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by