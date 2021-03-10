Олимпийский призер о представителе Беларуси на Евровидении: Сжигают все мосты адекватности

«Если коротко, то, послушав текст песни, которая поедет на «Евровидение», у меня сложилось впечатление, что таким образом сжигают все мосты адекватности, проявляют неуважение к беларусам, странам-соседкам, а самое страшное – это неуважение к музыкальному искусству.





Альтернатива. Думаю, на «Евровидение» можно было послать группу «Nemiga». У нее действительно светлая, чистая и трогательная музыка», – сказал Кравченко.





С 18 по 22 мая в Роттердаме пройдет песенный конкурс «Евровидение-2021». 9 марта было объявлено, кто поедет в Нидерланды от Беларуси.





отдает путевку группе «Галасы ЗМеста», образованной лишь в августе 2020 года. Телевизионщикам пришлась по вкусу песня «Я научу тебя». «Белтелерадиокомпания», проводящая национальный отбор, сообщила, чтообразованной лишь в августе 2020 года. Телевизионщикам пришлась по вкусу песня «Я научу тебя».





В этом году национальный отбор продолжался до 31 января, но победитель был назван лишь на этой неделе. Выбор был сделан закрытым голосованием, без какой-либо трансляции для обычных слушателей.