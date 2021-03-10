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Польша высылает белорусского дипломата

10.03.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Польша высылает белорусского дипломата

  • 10.03.2021, 18:32
Польша высылает белорусского дипломата

Сотрудник посольства Беларуси в Варшаве объявлен персоной нон грата.

Об этом сообщил сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

«В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», – написал Пшидач.

Напомним, вчера лукашенковский МИД предложил польскому консулу покинуть Беларусь.

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Теги: Брест
 
 
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Сотрудник посольства Беларуси в Варшаве объявлен персоной нон грата.
 
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