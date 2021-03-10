Источник материала: Хартия'97

Польша высылает белорусского дипломата 10.03.2021, 18:32

Сотрудник посольства Беларуси в Варшаве объявлен персоной нон грата.

Об этом сообщил сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

«В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», – написал Пшидач.

Напомним, вчера лукашенковский МИД предложил польскому консулу покинуть Беларусь .

W reakcji na nieprzyjazne i nieuzasadnione działania białoruskich władz wobec polskiego Konsula w Brześciu, Polska uznała dziś za persona non grata dyplomatę z Ambasady RB w Warszawie. Stosowna informacja została przekazana notą dyplomatyczną podczas spotkania w MSZ RP. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 10, 2021

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