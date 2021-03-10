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Воронеж бомбили из всех стволов

10.03.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Воронеж бомбили из всех стволов

  • Антон Орехъ
  • 10.03.2021, 18:22
Воронеж бомбили из всех стволов
Антон Орехъ

Россия деградирует и замедляется во всем, в чем только возможно замедлиться и деградировать.

В связи с недавним юбилеем Горбачёва снова вспомнили про его идеалистические планы по Ускорению, которое было одним из трех китов наравне с Перестройкой и Гласностью. С Ускорением тогда как-то не сложилось. Точнее, «ускорилось» совсем не то, что планировалось ускорить. Зато сейчас всё в гармонии. Страна деградирует и замедляется во всём, в чем только возможно замедлиться и деградировать.

Почему цифровые технологии должны разгоняться? Сейчас ощущение, будто помолодел на три года. Тогда Роскомнадзор точно так же пытался обуздать Телеграм. Довольно быстро дело пришло к полному провалу, а потом и к капитуляции госрегулятора. Но сперва легли сайты госорганов, а следом за ними повалилось всё подряд – кроме, самого Телеграма. Воронеж бомбили из всех стволов. Вот и теперь пользователи «замедленного» Твиттера вовсю глумились над потухшим сайтом Роскомнадзора. Идея объяснить такое, само собой, совершенно случайное «совпадение» американской диверсией лежала на поверхности, но всё выглядело настолько по-идиотски, что решено было сделать вид, что ничего серьезного не случилось.

Смысл перфоманса РКН ясен. Путин же не зря несколько раз за последние дни говорил о том, что интернет – зло. А Бастрыкин призывал в него «врываться». Сеть контролируется гораздо хуже, чем прочие общественные пространства. Скоро выборы. Гайки должны быть закручены максимально. А Твиттер – довольно малочисленная, теряющая популярность платформа. Вот на этих «кошках» и решили потренироваться. Но вышло всё пока как обычно. У наших товарищей хорошо получается грозить ассиметричными ответами и сокрушительными мерами. Как до дела доходит – так стыд и срам.

Цифровые войны не для нас. Лучше получаются аналоговые меры, вроде избиений на митингах и уголовных дел в порабощенных судах. Так что лучше бы государству тихо спустить эту историю на тормозах и сделать вид, что ничего не было – как с Телеграмом. Такой вид административного замедления был бы даже полезен для государства.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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