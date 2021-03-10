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Погода в СНГ: Нур-Султан накрыла метель, в Беларусь возвращаются перелетные птицы
10.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минувшая ночь в Москве
Весна не спешит радовать жителей Нур-Султана. Вместо пения птиц за окном метель с ветром, его порывы достигают до 20 метров в секунду.
Радует, что всего минус пять, а выезды из города пока не закрыты. Снег периодически прекращается, правда, все равно мешает движению автотранспорта. За последние сутки зарегистрировали 80 ДТП. Пострадал один человек.
По прогнозам чрезвычайных служб, в случае, если метель не прекратится, выезды из города в целях безопасности закроют вечером.
В Беларуси – солнечно, без осадков. На севере страны возможен кратковременный снег. Погода еще морозная. Утром и вечером – до минус четырех, днем температура воздуха поднимается выше нуля. Но весна уже чувствуется. Перелетные птицы возвращаются с зимовки.
Орнитологи предлагают всем желающим поучаствовать в международной акции «Живая весна». Нужно фотографировать птиц и отправлять снимки на страницы проекта в социальных сетях. Первыми вестниками весны в Беларуси станут аисты и кулики, затем прилетят ласточки, кукушки, стрижи, золотистые щурки.
В Душанбе – переменная облачность, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем прогреется до плюс 16. С приходом весны и теплой погоды на юге Таджикистана в Хатлонской области приступили к подготовке исторических объектов и достопримечательностей к приему туристов. Их уже ждут в крепости «Хульбук», «Чилучорчашма» и в мавзолее Мир Саида Али Хамадони города Куляб. Пока границы закрыты, в республике активно развивается внутренний туризм. Особенно много гостей ожидается на весенний праздник Навруз.
Медовый сезон стартует в Кыргызстане. В Бишкеке воздух прогревается до плюс 15. Это означает, что пчеловодам пора выносить ульи после зимовки. Ежегодно в Кыргызстане производят свыше 500 тонн меда. Теперь заниматься сладким бизнесом стало проще. Для удобства пчеловодов в стране разработали мобильное приложение. В нем информация по правильному содержанию и разведению пчел, а также получению полезного меда. Приложение доступно на кыргызском, русском и английском языках.
В Армении весной погода переменчива: то снег, то яркое солнце. Температура воздуха сегодня постепенно поднимается, но уже завтра ожидается похолодание. В такие перепады одеваться по погоде достаточно сложно. Многие горожане уже убрали зимнюю одежду. Возможно, поэтому в республике возросло количество больных с респираторными заболеваниями. Медики просят не поддаваться на «природные провокации» и тепло одеваться.
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Снег в Нур-Султане периодически прекращается, но все равно мешает движению автотранспорта. За последние сутки зарегистрировали 80 ДТП.
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