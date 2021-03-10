Погода в СНГ: Нур-Султан накрыла метель, в Беларусь возвращаются перелетные птицы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 70 лет. Температура опускалась до минус 20,5 градусов. Сегодня в российской столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

Весна не спешит радовать жителей Нур-Султана. Вместо пения птиц за окном метель с ветром, его порывы достигают до 20 метров в секунду.

Радует, что всего минус пять, а выезды из города пока не закрыты. Снег периодически прекращается, правда, все равно мешает движению автотранспорта. За последние сутки зарегистрировали 80 ДТП. Пострадал один человек.

«На 10 часов на линию 112 поступило 1200 звонков. Основные, где-то 99% – по закрытию трасс. По шести направлениям с города Нур-Султан все трассы открыты у нас. Жителей города Нур-Султан предупреждаем не выезжать из города», – рассказал полковник, начальник управления по кризисным ситуациям по городу Нур-Султан Амрин Болатбек.

По прогнозам чрезвычайных служб, в случае, если метель не прекратится, выезды из города в целях безопасности закроют вечером.

В Беларуси – солнечно, без осадков. На севере страны возможен кратковременный снег. Погода еще морозная. Утром и вечером – до минус четырех, днем температура воздуха поднимается выше нуля. Но весна уже чувствуется. Перелетные птицы возвращаются с зимовки.

Орнитологи предлагают всем желающим поучаствовать в международной акции «Живая весна». Нужно фотографировать птиц и отправлять снимки на страницы проекта в социальных сетях. Первыми вестниками весны в Беларуси станут аисты и кулики, затем прилетят ласточки, кукушки, стрижи, золотистые щурки.

В Душанбе – переменная облачность, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем прогреется до плюс 16. С приходом весны и теплой погоды на юге Таджикистана в Хатлонской области приступили к подготовке исторических объектов и достопримечательностей к приему туристов. Их уже ждут в крепости «Хульбук», «Чилучорчашма» и в мавзолее Мир Саида Али Хамадони города Куляб. Пока границы закрыты, в республике активно развивается внутренний туризм. Особенно много гостей ожидается на весенний праздник Навруз.

Медовый сезон стартует в Кыргызстане. В Бишкеке воздух прогревается до плюс 15. Это означает, что пчеловодам пора выносить ульи после зимовки. Ежегодно в Кыргызстане производят свыше 500 тонн меда. Теперь заниматься сладким бизнесом стало проще. Для удобства пчеловодов в стране разработали мобильное приложение. В нем информация по правильному содержанию и разведению пчел, а также получению полезного меда. Приложение доступно на кыргызском, русском и английском языках.

В Армении весной погода переменчива: то снег, то яркое солнце. Температура воздуха сегодня постепенно поднимается, но уже завтра ожидается похолодание. В такие перепады одеваться по погоде достаточно сложно. Многие горожане уже убрали зимнюю одежду. Возможно, поэтому в республике возросло количество больных с респираторными заболеваниями. Медики просят не поддаваться на «природные провокации» и тепло одеваться.