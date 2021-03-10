Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Панкратов рассказал о работе посла РФ Евгения Лукьянова в Латвии.

Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России в среду поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси, последние четыре года Лукьянов возглавлял российскую дипмиссию в Латвии. О контактах дипломата с российскими соотечественниками слушателям радио Sputnik рассказал известный латвийский политик Руслан Панкратов.

"Евгений Лукьянов всегда помнит, что представляет великую страну с великими традициями. Он не только дипломат, но и высококультурный человек, который способен долго цитировать образцы высокой поэзии. Удачи ему на новой дипломатической службе", ― сказал собеседник Sputnik.

На данный момент российскую дипмиссию в Минске возглавляет Дмитрий Мезенцев, однако ранее СМИ сообщали о его возможном переходе на пост государственного секретаря Союзного государства, поскольку у Григория Рапоты истекает срок полномочий.

Сейчас идут необходимые в данном случае консультации, по их итогам решение должен принять президент России Владимир Путин.

Комментарий известного латвийского политика Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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