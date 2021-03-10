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Панкратов рассказал о работе посла РФ Евгения Лукьянова в Латвии
10.03.2021 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России в среду поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси, последние четыре года Лукьянов возглавлял российскую дипмиссию в Латвии. О контактах дипломата с российскими соотечественниками слушателям радио Sputnik рассказал известный латвийский политик Руслан Панкратов.
"Евгений Лукьянов всегда помнит, что представляет великую страну с великими традициями. Он не только дипломат, но и высококультурный человек, который способен долго цитировать образцы высокой поэзии. Удачи ему на новой дипломатической службе", ― сказал собеседник Sputnik.
На данный момент российскую дипмиссию в Минске возглавляет Дмитрий Мезенцев, однако ранее СМИ сообщали о его возможном переходе на пост государственного секретаря Союзного государства, поскольку у Григория Рапоты
Сейчас идут необходимые в данном случае консультации, по их итогам решение должен принять президент России Владимир Путин.
Комментарий известного латвийского политика Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Не только дипломат, но и высококультурный человек: отличительная черта российского дипломата Евгения Лукьянова ― любовь к высокой поэзии, в частности, к...
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