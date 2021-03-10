|
«Наш лифт вниз разгоняется». В Беларуси зафиксировали рекордную инфляцию за последние 5 лет
10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
И многие уверены, что это только начало.
Белстат опубликовал свежую статистику. Так, сообщается, что инфляция в феврале составила 1,9%. Продовольственные товары подорожали на 1,8% по сравнению с январем, непродовольственные — на 1,1%. Услуги в феврале стали дороже на 3,4%.
При этом годовая инфляция в прошлом месяце разогналась до 8,7%.
Отметим, что Программой основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год также запланирована инфляция в 5%. Однако шансов писаться в эту цифру крайне мало.
«Наш лифт вниз разгоняется», — комментируют ситуацию на дискуссионной площадке
«Это только начало», — уверены некоторые.
«Это еще Нацбанк не трогал ставку рефинансирования и не включал печатный станок, но в ближайшие пару месяцев либо первое, либо второе случится со 100% вероятностью», — предсказывают пользователи.
А кто-то вспомнил слова Александра Лукашенко, сказанные еще в период деноминации: «Роста цен в связи с деноминацией не будет. Это я вам гарантирую. Мы за это оторвем головы, если кто-то попробует воспользоваться этим техническим процессом».
«А король-то голый получается», — заключают пользователи.
«Красауцы в балаклавах, судьи, прокуроры, чиновники, вас инфляция не коснётся, у вас по-прежнему всё будет отлично!»
«Вполне закономерный результат «пятилетки». И это еще пока не самое страшное».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И многие уверены, что это только начало.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)