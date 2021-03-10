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«Наш лифт вниз разгоняется». В Беларуси зафиксировали рекордную инфляцию за последние 5 лет

10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

И многие уверены, что это только начало.

Белстат опубликовал свежую статистику. Так, сообщается, что инфляция в феврале составила 1,9%. Продовольственные товары подорожали на 1,8% по сравнению с январем, непродовольственные — на 1,1%. Услуги в феврале стали дороже на 3,4%.

При этом годовая инфляция в прошлом месяце разогналась до 8,7%.

Отметим, что Программой основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год также запланирована инфляция в 5%. Однако шансов писаться в эту цифру крайне мало.

«Наш лифт вниз разгоняется», — комментируют ситуацию на дискуссионной площадке talks.by.

«Это только начало», — уверены некоторые.

«Это еще Нацбанк не трогал ставку рефинансирования и не включал печатный станок, но в ближайшие пару месяцев либо первое, либо второе случится со 100% вероятностью», — предсказывают пользователи.

А кто-то вспомнил слова Александра Лукашенко, сказанные еще в период деноминации: «Роста цен в связи с деноминацией не будет. Это я вам гарантирую. Мы за это оторвем головы, если кто-то попробует воспользоваться этим техническим процессом».

«А король-то голый получается», — заключают пользователи.

 «Красауцы в балаклавах, судьи, прокуроры, чиновники, вас инфляция не коснётся, у вас по-прежнему всё будет отлично!»

«Вполне закономерный результат «пятилетки». И это еще пока не самое страшное».

 
 
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