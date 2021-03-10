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С 12 по 14 марта возле Дворца спорта пройдет Масленица с ярмаркой и концертом

10.03.2021 18:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле Дворца спорта в Минске с 12 по 14 марта пройдет Масленица. Подробности мероприятий сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

На площадке у Дворца спорта 12−14 марта пройдут масленичные гулянья «Минская Масленица». В программе будут такие развлечения:

  • выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества. Вышивка, роспись по дереву, соломенные, керамические, тканые и вязанные крючком рукотворные изделия вызовут неподдельный интерес у гостей праздника;
  • фудкорт. Будут работать порядка 30 точек общепита. В ассортименте предусмотрены блины с начинками, белорусская мачанка, драники, уха на костре, шашлыки, чебуреки, глинтвейн;
  • народные гулянья. В субботу с 13.00 до 16.00 будет работать несколько развлекательных площадок. Например, «Зімовая печ», где участникам нужно с завязанными глазами достать ухватом из печи чугунок, «Кола жаданняў», покрутив которое можно загадать желание, на «Цёшчыным падворку» теща проверит зятя, хороший ли он хозяин, «Калодка» — испытание для настоящих мужчин: кто с первого раза гвоздь в колодку забьет, тот и приз получит;
  • не обойдется без обряда сжигания чучела Масленицы, он пройдет в субботу в 16.30;.
  • концерт. На протяжении трех дней на сцене будут выступать народные ансамбли белорусской музыки и песни, фольклорные коллективы и этно-группы. Гостей праздника встретят коробейники в народных костюмах и разыграют подарки. Также запланированы шоу ходулистов, самоваров и театрализованные представления;
  • для детей на ярмарке организуют работу тира и целого парка детских аттракционов: батут, надувная горка, карусели, электро- и веломобили.

Ярмарка будет работать с 12 по 14 марта с 10 до 20 часов.

Развлекательные мероприятия пройдут в пятницу — с 17 до 19 часов, в субботу — с 12 до 17 часов, в воскресенье — с 14 до 17 часов.

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Теги: Минск
 
 
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Ярмарка будет работать с 12 по 14 марта с 10 до 20 часов. Развлекательные мероприятия пройдут в пятницу - с 17 до 19 часов, в субботу - с 12 до 17 часов, в воскресенье - с 14 до 17...
 
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