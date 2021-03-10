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Польша высылает белорусского дипломата
Источник материала: Партизан
Сотрудник посольства Беларуси в Варшаве объявлен персоной нон грата.
Об этом сообщил сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.
«В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата,
Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», – написал Пшидач.
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Сотрудник посольства Беларуси в Варшаве объявлен персоной нон грата.
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