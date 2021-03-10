Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

В матче за выход в четвертьфинал турнира белоруска играла против эстонки Анетт Контавейт (24 WTA). Соболенко владела инициативой, сделала за матч 6 эйсов (против 2 у соперницы) и реализовала 3 брейк-пойнта из 5 (эстонка имела лишь одну возможность взять подачу соперницы, но не реализовала ее).





В итоге для победы белорусской теннисистке понадобилось провести на корте всего один час и пять минут, победа в двух сетах 6:3, 6:2.

За выход в полуфинал турнира Соболенко сыграет с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) – Гарбинье Мугуруса (Испания).







