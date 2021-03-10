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После мероприятия в Бресте не только выслали консула, но и возбудили дело по факту героизации военных преступников

10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Со своей стороны, Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

Дипломатический скандал разгорелся вокруг участия польского дипломата в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», прошедшем 28 февраля 2021 года в Бресте.

9 марта в МИД Беларуси был вызван Временный Поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. В ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в данном неофициальном мероприятии с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций.

По мнению белорусской стороны, польский представитель «грубо нарушил нормы международного права, в частности — Венскую конвенцию о консульских сношениях».

Консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку было предложено покинуть территорию Республики Беларусь.

Стало также известно, что Польша со своей стороны признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

«В ответ на недружественные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала персоной нон грата дипломата из посольства Республики Беларусь в Варшаве», — сообщил замминистра министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в Twitter.

Он также заявил, что соответствующая информация была предоставлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши.

И уголовное дело

Вместе с тем прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту «героизации военных преступников».

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма — то есть по ч.3 ст. 130 УК. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

В ходе доследственной проверки установлено, что 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом «Брестским форумом польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», с участием несовершеннолетних и молодежи проведено «незаконное массовое мероприятие», сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», — утверждается в сообщении ведомства.

Национальный день памяти «проклятых солдат» отмечается в Польше 1 марта с 2011 года. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые боролись за независимость страны. Среди них были и солдаты отряда Бурого, которые сожгли пять деревень на территории с белорусским православным населением.

 
Теги: Брест
 
 
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Со своей стороны, Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.
 
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