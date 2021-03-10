Мир накрывает новая холодная война? Рассуждает немецкий политолог Александр Рар

Источник материала: ОНТ

В начале 2021 года у многих политических аналитиков сложилось впечатление, что Европу и мир в целом накрывает волна очередной холодной войны. Особенно очевидно это стало после Мюнхенской конференции по безопасности с четким посылом Байдена «Америка вернулась» и речью Столтенберга. Напомним, глава НАТО не оставил сомнений в том, кого коллективный Запад воспринимает как главную угрозу ‑ Россия и Китай. А как ситуация видится изнутри самой Европы?

Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ из Берлина расскажет Александр Рар, научный директор Германо-российского форума.





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