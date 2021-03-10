Митинг проходит в Ереване: оппозиция призывает на восстание против Пашиняна

Источник материала: ОНТ

Оппозиция Армении призывает поднять восстание против Никола Пашиняна. У здания парламента в Ереване проходит митинг, на котором звучат призывы к радикальным шагам.

Властям пригрозили, что проспект Баграмяна по периметру парламента и прилегающую к нему улицу заблокируют до тех пор, пока Пашинян не сложит свои полномочия. Его отставки сегодня потребовал еще один генерал Вооруженных сил после того, как премьер подписал указ об увольнении главы Генштаба. Сам Пашинян в соцсетях сообщил о состоявшейся сегодня встрече с командованием Вооруженных сил. При этом о подробностях скромно умолчал.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram