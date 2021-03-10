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Акции российских нефтяных компании снова дешевеют

10.03.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Акции российских нефтяных компании снова дешевеют

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  • 10.03.2021, 19:11
Акции российских нефтяных компании снова дешевеют
Фото: finance.rambler.ru

Названа причина.

Нефтяные цены опускаются на данных Американского института нефти (API), показавших очередной скачок запасов в США. Вслед за нефтью дешевеют и российские нефтегазовые компании, пишет Telegram-канал «Газ-Батюшка».

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent упала на 0,99% до $66,85 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» упали на 1,31% до 563,1 руб., «ЛУКОЙЛа» — на 0,79% до 6255,0 руб., «Газпрома» — на 0,26% до 231,49 руб., «НОВАТЭКа» — на 1,11% до 1443,2 руб., «Сургутнефтегаза» — на 0,50% до 35,90 рубля.


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