Источник материала: Хартия'97

Акции российских нефтяных компании снова дешевеют 1 10.03.2021, 19:11

Фото: finance.rambler.ru

Названа причина.

Нефтяные цены опускаются на данных Американского института нефти (API), показавших очередной скачок запасов в США. Вслед за нефтью дешевеют и российские нефтегазовые компании, пишет Telegram-канал «Газ-Батюшка» .

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent упала на 0,99% до $66,85 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» упали на 1,31% до 563,1 руб., «ЛУКОЙЛа» — на 0,79% до 6255,0 руб., «Газпрома» — на 0,26% до 231,49 руб., «НОВАТЭКа» — на 1,11% до 1443,2 руб., «Сургутнефтегаза» — на 0,50% до 35,90 рубля.





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