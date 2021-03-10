|
Пропавшего дальнобойщика из Гомельского района нашли повешенным в лесу в Германии
Источник материала: Хартия'97
Пропавшего дальнобойщика из Гомельского района нашли повешенным в лесу в Германии
Причины его гибели пока не установлены.
В настоящее время проводится расследование, пишут
Житель пригорода Гомеля 45-летний Валентин работал водителем дальних перевозок в литовском филиале датской компании KAJ MADSEN. 2 марта, находясь в рейсе, он исчез.
По словам напарника, во вторник, 2 марта, около 11 часов Валентин ушел в неизвестном направлении с базы в немецком городе Ландсберг. Сюда белорусские водители доставили товар из Дании. Его телефон остался в машине. Об предстоящей поездке в Ландсберг гомельчанин сообщал родным днем раньше.
Фирма KAJ MADSEN автоматически уволила белорусского водителя после оставления им машины. Как сообщили родственники редакции «Сильных Новостей», компания не хотела идти на контакт и предоставлять сведения о перемещении фуры по данным GPS. Также, по их словам, напарник не сразу сообщил об исчезновении Валентина.
Вскоре после того, как было размещено объявление о розыске, стало известно — Валентин найден в лесу мертвым, висящим в петле.
В настоящее время расследованием причин смерти белорусского водителя занимается немецкая полиция. Связаться с датской полицией пока не удалось — ввиду отсутствия посольства РБ в Дании. Семья погибшего поддерживает связь с консульством Беларуси в ФРГ. При этом существуют серьезные проблемы с транспортировкой тела погибшего на родину. Как сообщают родственники, стоимость перевозки тела может обойтись около трех тысяч евро. По их словам, компания-перевозчик на сегодняшний день содействия не оказывает. Пока не ясно также, покрываются ли эти расходы за счет страховки. В противном случае платить за транспортировку придется родственникам. Помимо этого, для перевозки тела покойного требуется множество справок и разрешений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины его гибели пока не установлены.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)