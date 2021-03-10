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Пропавшего дальнобойщика из Гомельского района нашли повешенным в лесу в Германии

10.03.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пропавшего дальнобойщика из Гомельского района нашли повешенным в лесу в Германии

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  • 10.03.2021, 19:08
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Пропавшего дальнобойщика из Гомельского района нашли повешенным в лесу в Германии
фото: «Сильные новости»

Причины его гибели пока не установлены.

В настоящее время проводится расследование, пишут «Сильные новости».

Житель пригорода Гомеля 45-летний Валентин работал водителем дальних перевозок в литовском филиале датской компании KAJ MADSEN. 2 марта, находясь в рейсе, он исчез.

По словам напарника, во вторник, 2 марта, около 11 часов Валентин ушел в неизвестном направлении с базы в немецком городе Ландсберг. Сюда белорусские водители доставили товар из Дании. Его телефон остался в машине. Об предстоящей поездке в Ландсберг гомельчанин сообщал родным днем раньше.

Фирма KAJ MADSEN автоматически уволила белорусского водителя после оставления им машины. Как сообщили родственники редакции «Сильных Новостей», компания не хотела идти на контакт и предоставлять сведения о перемещении фуры по данным GPS. Также, по их словам, напарник не сразу сообщил об исчезновении Валентина.

Вскоре после того, как было размещено объявление о розыске, стало известно — Валентин найден в лесу мертвым, висящим в петле.

В настоящее время расследованием причин смерти белорусского водителя занимается немецкая полиция. Связаться с датской полицией пока не удалось — ввиду отсутствия посольства РБ в Дании. Семья погибшего поддерживает связь с консульством Беларуси в ФРГ. При этом существуют серьезные проблемы с транспортировкой тела погибшего на родину. Как сообщают родственники, стоимость перевозки тела может обойтись около трех тысяч евро. По их словам, компания-перевозчик на сегодняшний день содействия не оказывает. Пока не ясно также, покрываются ли эти расходы за счет страховки. В противном случае платить за транспортировку придется родственникам. Помимо этого, для перевозки тела покойного требуется множество справок и разрешений.

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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