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Тонкие блинчики из льняной муки с красной рыбой и творожным сыром. Рецепт Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Тонкие блины из льняной муки с красной рыбой и творожным сыром. Простой рецепт вкусного блюда от телеведущей Екатерины Тишкевич.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Яйцо взбить с сахаром и солью до образования пены.
2. Добавить льняную муку. Размешать. Затем – пшеничную. Ещё раз перемешать.
3. Постепенно ввести молоко, постоянно помешивая.
4. Разогреть сковороду, налить немного растительного масла. Жарить блины с двух сторон до золотистого цвета.
5. Каждый блинчик намазать творожным сыром, выложить на него кусочек красной рыбы, свернуть в трубочку.
Приятного аппетита!
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Тонкие блины из льняной муки с красной рыбой и творожным сыром. Простой рецепт вкусного блюда от телеведущей Екатерины Тишкевич. Вам понадобится: яйцо куриное – 1...
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