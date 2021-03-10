Тонкие блинчики из льняной муки с красной рыбой и творожным сыром. Рецепт Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Тонкие блины из льняной муки с красной рыбой и творожным сыром. Простой рецепт вкусного блюда от телеведущей Екатерины Тишкевич.

Вам понадобится:

яйцо куриное – 1 шт;

мука льняная – 6 ст.л.;

мука пшеничная – 3 ст.л.;

сахар – 0.5 ч.л.;

соль – щепотка;

молоко – 350–400 мл;

масло растительное для жарки;

рыба красная слабосолёная – 300 г;

сыр творожный сливочный – 180 г.

Как готовить?

1. Яйцо взбить с сахаром и солью до образования пены.





2. Добавить льняную муку. Размешать. Затем – пшеничную. Ещё раз перемешать.





3. Постепенно ввести молоко, постоянно помешивая.





4. Разогреть сковороду, налить немного растительного масла. Жарить блины с двух сторон до золотистого цвета.





5. Каждый блинчик намазать творожным сыром, выложить на него кусочек красной рыбы, свернуть в трубочку.









Приятного аппетита!

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