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Тонкие блинчики из льняной муки с красной рыбой и творожным сыром. Рецепт Екатерины Тишкевич

10.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тонкие блинчики из льняной муки с красной рыбой и творожным сыром. Рецепт Екатерины Тишкевич

Тонкие блины из льняной муки с красной рыбой и творожным сыром. Простой рецепт вкусного блюда от телеведущей Екатерины Тишкевич.

Вам понадобится:

  • яйцо куриное – 1 шт;
  • мука льняная  – 6 ст.л.;
  • мука пшеничная  – 3 ст.л.;
  • сахар  – 0.5 ч.л.;
  • соль  – щепотка;
  • молоко  – 350–400 мл;
  • масло растительное для жарки;
  • рыба красная слабосолёная  – 300 г;
  • сыр творожный сливочный  – 180 г.

Как готовить?

1. Яйцо взбить с сахаром и солью до образования пены.


2. Добавить льняную муку. Размешать. Затем – пшеничную. Ещё раз перемешать.


3. Постепенно ввести молоко, постоянно помешивая.


4. Разогреть сковороду, налить немного растительного масла. Жарить блины с двух сторон до золотистого цвета.


5. Каждый блинчик намазать творожным сыром, выложить на него кусочек красной рыбы, свернуть в трубочку.



Приятного аппетита!

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Тонкие блины из льняной муки с красной рыбой и творожным сыром. Простой рецепт вкусного блюда от телеведущей Екатерины Тишкевич. Вам понадобится: яйцо куриное – 1...
 
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