Источник материала: Хартия'97

Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах 1 Владимир Халип

10.03.2021, 18:47

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ВЛАДИМИР ХАЛИП

Ожидается крутой финальный эпизод.

Страна уверенно вступает в сезон больших учений. Разумеется, совместных. Кто же позволит проигравшему и нелегитимному по своему разумению передвигать пока еще подконтрольные ему войска? А топнуть ножкой в ответ на циничные претензии Кремля сил и полномочий уже нет. Так что ситуация проста: один котел, одна судьба.

А потому полузабытая пора замысловатых стратегических маневров стартует почти внезапно и вполне решительно. Хотя начинают вроде бы с малого. Едва успев вручить женам и невестам оранжерейные цветы по случаю 8 марта, бравые десантники поспешили на полигон. Не на свой, домашний, а куда-то в Тьмутаракань, в Ульяновскую область или еще дальше. Куда, зачем – собственных пустырей, холмов, траншей и рытвин не хватило? Или потенциальный противник именно там вдруг окопался? Гадать и вычислять однако некорректно. Ответ прост и однозначен, как пост дневального у тумбочки.

Хомут союзника оказался слишком тесен. Обязавшийся его носить напрочь лишен какого бы то ни было маневра. Кремлевский друг и почти брат уже не притворяется и откровенно наглеет. Выкручивает руки. И вообще, ведет себя бесцеремонно. На все суматошные попытки напомнить про независимость, суверенитет, права, законы и прочие постулаты – только ухмылка и кураж. А кто просил подписывать заведомо кабальный союзный договор? Так что разговор о преференциях и прочих претензиях обиженного смешон и жалок. На все будет один ответ: залез в ловушку – подчиняйся.

Сделать вид, что все идет по-прежнему, не получается. Вот и приходится в самые неприятные моменты изображать, будто бесцеремонные претензии циничного союзника – это его, недоизбранного и нелегитимного правителя, собственные замыслы. Когда в минувшем августе его каратели краской и прочими вертухайскими знаками помечали заложников, он был просто убежден в своем всевластии. Но оказалось, что таким образом вся хунта навсегда пометила себя клеймом раба. И ей ничего не остается, как только искать себе хозяина, способного защитить от неизбежной кары. И безоговорочно подчиняться. Недавняя встреча на лыжной трассе в Сочи убедительно продемонстрировала, что последнее он усвоил твердо.

И вот уже оказывается, что две российские военные базы на территории нашей страны – это сущий пустяк. Наши десантники на чужом полигоне будут действовать под командованием чужого полковника – и в этом ничего особенного, так положено, пусть привыкают к неизбежному. А для тех, кто еще сомневается, можно повторить кремлевско-лубянскую сказочку о братском партнерстве и славянском единстве.

Тем более, что на полигоне под Осиповичами почти синхронно высадятся псковские десантники. Те самые, без которых даже представить трудно режимную реальность. Они всегда тут как тут – и на парадах, и на здешних полигонах. Не хватало им только еще появиться на улицах и блокпостах. Белорусы еще не успели забыть, как на совместных учениях 2017 года российские солдаты проверяли наши паспорта. А главная интрига тех учений была только в одном: уйдут они после маневров или останутся надолго?

Они ушли, чтобы вернуться. Уже 10 августа начнутся совместные стратегические маневры «Запад-2021». Едва ли по своим масштабам они уступят предыдущим. Только акцент у них уже совсем иной. Кремль знает, с кем имеет дело. И своего не упустит. Уже достигнуто соглашение о создании в гродненской области российского учебного центра. Почти на пороге того самого Сувалкского коридора, к которому давно присматриваются российские стратеги. Важно только зацепиться за плацдарм. А тут такие возможности – режим слаб, нелегитимен. Он давно уже в конфликте со здравым смыслом и ему «не до законов».

Почти в конвейерном режиме работают суды. Обыски, аресты, прослушки продолжаются. Отслеживают и спешат изолировать не только протестующих. У этого режима все вызывают подозрение. Пойманы и подвергнуты репрессиям несанкционированные лыжники. И даже читающие в электричке книги вызывают приступ злобы. Ведомство невидимого фронта услужливо вспомнило времена дохлой крысы в водопроводе и пугает вертикаль новыми страшилками. Картина проста и трусливому давно знакома: кругом враги. Да что там – уже и собственным карателям прежнего доверия нет. Кто знает, как поведут они себя в трудную минуту. А потому на всякий случай на ближайший полигон привозят псковских десантников: приближается 25 марта, День Воли. Надо создавать иллюзию, будто все схвачено, все под контролем. Вроде бы можно расслабиться и готовиться украдкой к предстоящему посеву укропа в персональном огороде.

Напрасные надежды! Мало того, что весна врывается внезапно, вызывая привычное сезонное обострение, так еще и полнолуние зависло подобному старому компьютеру, давно не видевшему мастера. Шумят и набирают силу ненавистные весенние потоки. Ветер перемен не дает покоя. И невозможно не слышать в такие вечера, как перекликаются в такие вечера далекие окраины и новые микрорайоны. И где-то там взмывают над городом те самые флаги, которые никак и никому не удается запретить.

А все-таки обидно, что в такие трудные моменты, когда неугомонная контора самого глубокого бурения выявляет повсюду массовые скопления взрывчатки и прочих средств подавления свободнной вертикальной мысли, практически никто не спешит на помощь власти, изнемогающей в борьбе. И приходится звать на помощь войска из соседней, столь же свободолюбивой страны, чтобы защитить нашу демократию. А где же тот бравый режимный электорат? Где резвые участники автопробегов и все те 80 с хвостиком процентов горячих сторонников несменяемого руководства? Да все они тут, где-то рядом. Поспешно заняли места у телевизора, чтобы досмотреть свой любимый сериал длиною в двадцать шесть лет. Ожидается крутой финальный эпизод, о котором на февральском собрании его главный герой объявил персонально.

Где-то на рубеже Смоленска спиной к спине встали перед несметными полчищами заклятого врага два последних бойца с автоматами в руках. Большой и маленький. Затаили дыхание. Ждут. Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах. А вся интрига вот в чем. Тот, который поменьше, еще не знает, что у недоизбранного Рэмбо за его спиной в автомате нет рожка. Иной финал не предусмотрен. Об это даже на съезде объявлено было. Так какие еще тут могут быть варианты?

Власть, даже недоизбранная, не ошибается. Нигде и никогда. А вот окаянная луна все-таки зависла. И чему тут удивляться? Луна ведь делается в Гамбурге, и прескверно делается.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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