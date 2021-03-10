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Как белорусы видят себя, страну и как относятся к актуальным проблемам? Новое масштабное социологическое исследование от Ecoom
Источник материала: ОНТ
С 12 января по 8 февраля в Беларуси было проведено масштабное социологическое исследование. Опросили почти 10 тысяч респондентов. Некоторые результаты были озвучены еще 10 февраля, а сегодня в нашем эфире вы впервые ознакомитесь с ещё более полными итогами исследования. Новая порция данных.
Гости студии программы «ОбъективНо» на ОНТ: политолог, руководитель аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, декан факультета Философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, первый проректор Белорусской государственной академии искусств Светлана Винокурова, а также ведущий научный сотрудник Центра социологических и политических исследований БГУ Александр Посталовский.
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Как белорусы видят себя, страну и как относятся к актуальным проблемам? Новое масштабное социологическое исследование от Ecoom
С 12 января по 8 февраля в Беларуси было проведено масштабное социологическое исследование. Опросили почти 10 тысяч респондентов. Некоторые результаты были озвучены...
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