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Как белорусы видят себя, страну и как относятся к актуальным проблемам? Новое масштабное социологическое исследование от Ecoom

10.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как белорусы видят себя, страну и как относятся к актуальным проблемам? Новое масштабное социологическое исследование от Ecoom

С 12 января по 8 февраля в Беларуси было проведено масштабное социологическое исследование. Опросили почти 10 тысяч респондентов. Некоторые результаты были озвучены еще 10 февраля, а сегодня в нашем эфире вы впервые ознакомитесь с ещё более полными итогами исследования. Новая порция данных. 

Гости студии программы «ОбъективНо» на ОНТ: политолог, руководитель аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, декан факультета Философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, первый проректор Белорусской государственной академии искусств Светлана Винокурова, а также ведущий научный сотрудник Центра социологических и политических исследований БГУ Александр Посталовский.


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С 12 января по 8 февраля в Беларуси было проведено масштабное социологическое исследование. Опросили почти 10 тысяч респондентов. Некоторые результаты были озвучены...
 
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