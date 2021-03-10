GTA по-русски: сразу семь машин ДПС со стрельбой пытались остановить лихача в Екатеринбурге

Источник материала: ОНТ

Эпизод из всемирно известной видеоигры можно было увидеть на улице одного из крупнейших городов России: сразу семь патрулей ДПС со стрельбой пытались остановить «Жигули» в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на данные российский полиции сообщает БЕЛТА.

Согласно данным УМВД по Екатеринбургу, вечером внимание одного из экипажей Дорожно-патрульной службы привлек лихач на ВАЗ. Автомобиль с большим превышением скорости ехал по улицам города. Правоохранители попытались оставить его, однако лихач не собирался сдаваться. Завязалась погоня, к которой подключались новые и новые экипажи ДПС – в результате их общее количество достигло семи.

Впрочем, несмотря на количество преследовавших его полицейских, лихач по-прежнему не думал останавливаться, что вынудило правоохранителей применить табельное оружие. Только после этого «Жигули» остановились и сотрудникам ДПС удалось задержать водителя. Им оказался 19-летний парень, не обладавший правом на управление автомобилем. Теперь ему грозит ответственность за вождение без прав, проезд на красный свет, невыполнение требований об остановке автомобиля, а также несоблюдение требований о страховании транспортного средства.

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