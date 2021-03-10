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«Движение вперед»: в Беларуси появилось новое молодежное объединение

10.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Движение вперед»: в Беларуси появилось новое молодежное объединение

«Движение вперед»: в Беларуси зарегистрировано новое молодежное общественное объединение. Его цель – развивать Беларусь и сохранить сплоченность нации, что весьма кстати в Год народного единства. Проект стартовал еще в июле по инициативе Молодежного парламента, но только сейчас получил статус общественного объединения. 


Идея его создания родилась из запроса молодых людей на возможность высказывать свою позицию  по актуальным темам и благотворно влиять на происходящее в стране – предложение не осталось проигнорированным. И, несмотря на то что организация молодежная, с инициативами могут выступить абсолютно все – от мала до велика.

Олег Дикун, председатель Совета Молодежного общественного объединения «Движение вперед»: «Мы с коллегами решили, что инициатива нужна. Пример России, когда есть различный ряд организаций. Мы хотим, чтобы была альтернатива. Самое время реализовывать инициативу».

Кроме того, Молодежный совет при Национальном собрании Республики Беларусь презентовал свой портал в глобальной сети. За короткое время ресурс объединил сотни патриотов, команду единомышленников, где у каждого – свои идеи для прогресса страны. Первый проект, который буден реализован, – национальный кадровый конкурс «Команда будущего». Он будет направлен на выявление новых молодых лидеров, профессионалов и управленцев: текущая номинация – «Политика», а следующие коснутся культуры, промышленности и энергетики. Для каждого из финалистов будут организованы стажировки в органах государственного управления и крупных государственных корпорациях.  

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«Движение вперед»: в Беларуси зарегистрировано новое молодежное общественное объединение. Его цель – развивать Беларусь и сохранить сплоченность нации, что...
 
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