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«Движение вперед»: в Беларуси появилось новое молодежное объединение
Источник материала: ОНТ
«Движение вперед»: в Беларуси зарегистрировано новое молодежное общественное объединение. Его цель – развивать Беларусь и сохранить сплоченность нации, что весьма кстати в Год народного единства. Проект стартовал еще в июле по инициативе Молодежного парламента, но только сейчас получил статус общественного объединения.
Идея его создания родилась из запроса молодых людей на возможность высказывать свою позицию по актуальным темам и благотворно влиять на происходящее в стране – предложение не осталось проигнорированным. И, несмотря на то что организация молодежная, с инициативами могут выступить абсолютно все – от мала до велика.
Кроме того, Молодежный совет при Национальном собрании Республики Беларусь презентовал свой портал в глобальной сети. За короткое время ресурс объединил сотни патриотов, команду единомышленников, где у каждого – свои идеи для прогресса страны. Первый проект, который буден реализован, – национальный кадровый конкурс «Команда будущего». Он будет направлен на выявление новых молодых лидеров, профессионалов и управленцев: текущая номинация – «Политика», а следующие коснутся культуры, промышленности и энергетики. Для каждого из финалистов будут организованы стажировки в органах государственного управления и крупных государственных корпорациях.
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«Движение вперед»: в Беларуси зарегистрировано новое молодежное общественное объединение. Его цель – развивать Беларусь и сохранить сплоченность нации, что...
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