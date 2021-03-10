Гороскоп на 12 марта: Тельцов могут втянуть в интриги, а Стрельцов ждет успех в начинаниях

Источник материала: ОНТ

Овны, старайтесь направлять свою активность на укрепление благополучия. Звёзды советуют вам предвидеть проблемы. Можно решать с родственниками вопросы собственности.

У Тельцов многое сложится так, как хочется именно вам. Не позволяйте себя втягивать в интриги. Это может привести к нежелательным последствиям.

Звёзды рекомендуют Близнецам следовать ритму событий. Не ограничивайте себя в общении. Планируйте работу так, чтобы больше времени проводить с семьёй.

Раки могут в течение дня немотивированно менять свои решения. Вы склонны к наблюдениям и экспериментам. Лёгкая провокация соперника доставит вам удовольствие.

Новые грани взаимоотношений откроют для себя Львы. Решение вопросов прямым или косвенным образом скажется на делах, которые представляют для вас большой интерес.

Звёзды рекомендуют Девам не предъявлять претензий к окружающим. Крупные покупки лучше отложить. Вещи могут быстро испортиться или разонравиться.

Насыщенный событиями день у Весов. Вы сделаете намного больше, если не будете лениться. Интересные идеи и предложения о сотрудничестве вселят уверенность.

Скорпионы в течение дня с удовольствием будут продумывать варианты эстетического оформления своего дома. Планировать на вечер встречи и культурные мероприятия.

Разные начинания будут иметь успех у Стрельцов. Думайте о своей выгоде. Возможны повышенные траты на семью. Дарить подарки так же приятно, как и получать.

Козероги найдут новые способы решений старым вопросам. Доставят радость занятия творчеством. Романтические отношения сложатся довольно удачно.

День связан с предстоящими переменами у Водолеев. Большую часть времени вы потратите на переговоры и поиск выгодных партнёров. Ваша интуиция подскажет самый лучший вариант.

Рыбам звёзды советуют навести порядок не только в мыслях. Создайте комфорт вокруг себя. Планируйте дела, которые смогут вам дать хорошую разрядку напряжению и эмоциям.

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