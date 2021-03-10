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Главное достижение – порядок и стабильность в Беларуси. Опубликованы результаты опроса общественного мнения

10.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главное достижение – порядок и стабильность в Беларуси. Опубликованы результаты опроса общественного мнения

Больше половины белорусов считают, что стране необходимо сохранить суверенитет и независимость, а подавляющее большинство, в первую очередь, назвали главным достижением порядок и стабильность в стране. Обнародованы результаты республиканского опроса общественного мнения, проведённого в начале года Аналитическим центром «Экоом» с привлечением украинских коллег и аккредитованных в стране социологических центров.

Эти данные позволяют объективно оценить настроения в обществе и отражают заинтересованность в спокойном и поступательном развитии Беларуси. В этом социологи отмечают большую роль Президента – Александру Лукашенко в наибольшей степени доверяют 66,5% опрошенных. Для других политиков и представителей власти этот показатель недостижим – они, скорее, конкурируют с другой цифрой – около 6% не доверяют никому. Среди представителей власти, которые пользуются доверием белорусов – спикер Совета Республики, премьер-министр, министр иностранных дел. Примечательно, что никто не вспомнил о старых оппозиционных политиках – в списке лишь фамилии, относительно недавно появившиеся на слуху. А незначительная часть аудитории и вовсе склонна полагать, что достойного политика нет или он пока ещё не появился.

На этом фоне абсолютно предсказуемой выглядит оценка протестного движения после выборов Президента в августе прошлого года. По данным социологов, акции протеста не поддерживают 50,5% опрошенных, и каждый пятый, скорее, не поддерживает. Суммарно это сопоставимо с другой цифрой – фактически 73% считают, что из достижений суверенной Беларуси, в первую очередь, нужно сохранить порядок и стабильность. Переоценена и значимость неофициальной символики. Положительно к её публичному использованию относится лишь каждый десятый из опрошенных. Около 40% против, и ещё почти 23%, скорее, отрицательно реагируют на публичное использование бело-красно-белого флага. Свыше 17,5% этот вопрос безразличен. 

Напомним, социологическое исследование охватило более десяти тысяч респондентов – все слои общества. Первые результаты, которые касались социально-экономических и общественно-политических вопросов, были обнародованы перед Всебелорусским народным собранием. И сейчас после детального анализа представлен подробный отчёт.

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