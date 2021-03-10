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Потепление! Прогноз погоды на 11 марта

10.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Потепление! Прогноз погоды на 11 марта

Мороз отступает, и в пятницу нас ждут весенние перемены. Облачно с дождем, южные порывистые ветры принесут теплый воздух и повышение температуры. 

Завтра метеоусловия будет формировать антициклон с центром над средней полосой России. В Беларусь продолжит поступать сухой и холодный воздух с северо-запада Европы. Еще сохранится морозная погода. 

В четверг переменная облачность. Без осадков. Влажность до 70%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать. Утром температура воздуха составит от -5°С по юго-западу до -12°С по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов прохладнее. В середине дня – от -1°С по Минской, Могилевской и Гомельской областям до +1°С по Брестской. К вечеру – от -1°С по юго-западу до -5°С по северо-востоку.  

В пятницу начнет теплеть.   Погодные условия будут определять атмосферные фронты с территории Западной Европы. Облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, утром и днем с дождем. Ночью и утром слабая метель. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура ночью – -1°С…-8°С, по востоку при прояснениях до -11°С, в юго-западных районах до +1°С, днем от -2°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу. В выходные – на несколько градусов теплее.

 

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Мороз отступает, и в пятницу нас ждут весенние перемены. Облачно с дождем, южные порывистые ветры принесут теплый воздух и повышение температуры.  Завтра...
 
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