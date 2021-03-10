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Врачи назвали самого красивого мужчину на планете. А вы согласны с их выбором?
Источник материала: ОНТ
Теперь официально: Роберт Паттинсон – самый красивый мужчина на планете! Это доказал доктор Джулиан Де Сильва, британский пластический хирург, пишет
В своей работе врач активно использует теорию золотого сечения – это правило идеальной пропорции соотношения частей лица. Чтобы узнать, насколько красиво чье-либо лицо, нужно провести ряд измерений, начиная с длины и ширины и заканчивая расстоянием между внутренними уголками глаз. Получается, что идеальное лицо выглядит примерно так:
Используя свой метод, Джулиан сравнил некоторых знаменитостей с идеальной моделью и составил топ самых красивых мужчин. Врач оценивал героев рейтинга по следующим параметрам: длина, ширина и расположение носа, подбородка, форма лица, лба, губ и положение глаз.
Итак, звание победителя рейтинга и обладателя самого красивого лица получил Роберт Паттинсон. Его лицо соответствует золотому сечению на 92,15 процента, а значит, почти идеально!
Второе место досталось актеру Генри Кавиллу (91,64%).
Третье место за Брэдли Купером (91,08%).
На четвертом месте оказался красавчик Брэд Питт (90,51 процента).
За Питтом следует 58-летний Джордж Клуни (89,91%).
Шестое место за прилежным семьянином Хью Джекманом (89,64%).
Седьмое место досталось известному футболисту Дэвиду Бекхэму (88,96%).
На восьмой позиции актер Идрис Эльба (88,01%). Кстати, в 2018 году именно он был признан самым сексуальным мужчиной по версии глянцевого журнала People.
На девятом месте оказался рэпер и все еще муж Ким Кардашьян – Канье Уэст (87,94%).
Замыкает десятку лучших романтичный Райан Гослинг (87,48%).
Фото: dailymail.co.uk, medialeaks.ru, pinterest.com,
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Теперь официально: Роберт Паттинсон – самый красивый мужчина на планете! Это доказал доктор Джулиан Де Сильва, британский пластический хирург, пишет Daily Mail. В...
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