Гороскоп на 11 марта: Водолеям надо остерегаться недоброжелателей, а Близнецов ждут новые знакомства

Источник материала: ОНТ

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Овнам звёзды советуют не перегружать себя дополнительными делами и ничего не делать необдуманно. Слушайте свою интуицию. Спортивные тренировки пойдут на пользу.

Тельцы с удовольствием проявят фантазию и займутся домашними хлопотами. В кругу друзей вы станете генератором идей и источником полезных советов.

Удачный день для работы с информацией у Близнецов. Вас ждут новые знакомства. Перспектива сотрудничества придаст вам уверенности. Поездки будут успешными.

У Раков дел будет много, а результативности мало. Если у вас намечена важная встреча, то запланируйте её на другое время. Личные интересы выйдут на первое место.

Львы, не позволяйте людям распоряжаться вашим свободным временем. Вовлекать в дела, которые вам совсем не интересны. Благоприятный день для физических нагрузок.

Девы будут разрываться между желанием спокойно провести время и необходимостью делать то, что особой радости не приносит. Избегайте недоразумений.

Судьба готова предоставить шансы Весам. В профессиональной сфере вы сможете подняться на ступеньку выше. Не теряйте контроль над эмоциями. Найдите время для спокойного отдыха.

Скорпионам звёзды советуют заняться решением домашних вопросов. Атмосфера обещает быть достаточно позитивной. Вы умело уладите любой конфликт на стадии его зарождения.

Могут возникнуть трудности с оформлением документов у Стрельцов. Наберитесь терпения. Вам придётся делать много дополнительной работы, чтобы всё получилось.

Козероги, не пропустите хороший день для осуществления собственной мечты. Новое дело станет удачным. Вы легко убедите партнёров и найдёте единомышленников.

Звёзды предостерегают Водолеев. Любое неосторожное действие против вас используют недоброжелатели. Позаботьтесь о здоровье. Тишина и спокойствие помогут оценить ситуацию.

Некоторое волнение будут испытывать Рыбы. Ваши мысли то и дело будут возвращать вас к профессиональной деятельности. Постарайтесь посвятить больше времени семье, друзьям или чтению книг.

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