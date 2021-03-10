Источник материала: ОНТ

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла пятое место на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Казахстане.

10 марта в первой финальной попытке она показала третий результат. К сожалению, в суперфинале Анна Гуськова свой прыжок выполнила не слишком удачно. Итоговая оценка белоруски – 79, 69 сотых балла. Победу же праздновала австралийка Лора Пил. Серебро выиграла американка Эшли Колдуэлл, на третьем месте – россиянка Любовь Никитина. У мужчин никто из белорусских спортсменов в финал не квалифицировался. А победу предсказуемо одержал фаворит соревнований россиянин Максим Буров.

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