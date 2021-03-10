Конфуз в прямом эфире: на торжественной церемонии Джо Байден не смог вспомнить имя главы Пентагона

Источник материала: ОНТ

Конфуз в прямом эфире. Выступая на торжественной армейской церемонии, Джо Байден не смог вспомнить имя главы Пентагона – первого темнокожего, которого он сам же и назначил. Сам министр, которого, к слову, зовут Ллойд Остин, тоже присутствовал при этом – стоял за спиной у самого пожилого президента США.

Cудя по всему, хозяин Белого дома забыл не только имя шефа Пентагона, но и само слово «Пентагон». Забывчивость Байдена стала причиной появления у него клички «Сонный Джо». И она не единственная. Его называют ещё молчаливым президентом. С момента вступления в должность уже 7 недель он не дает пресс-конференций. А тут еще – потеря любимых собак. Овчарок Байдена выселили из Белого дома – за агрессивное поведение. Одна из них покусала охранника. До конца президентского срока своего хозяина животные останутся в его доме в штате Делавэр.





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