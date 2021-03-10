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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал соревнований в Дубае

10.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал соревнований в Дубае

Арина Соболенко одержала очередную уверенную победу на теннисном турнире в Дубае и вышла в четвертьфинал соревнований. 

10 марта в матче третьего круга белоруска, посеянная под третьим номером, обыграла эстонку Анетт Контавейт. Поединок длился всего час и 6 минут и завершился в двух сетах – 6:3, 6:2. Соболенко в этой встрече сделала 6 эйсов. 

В четвертьфинале соревнований она сыграет с победительницей пары Ига Швентек (Польша) – Гарбинье Мугуруса (Испания). 

Также в Дубае Арина Соболенко выступает и в парном разряде. Вместе с бельгийкой Элизе Мертенс, с которой белоруска недавно выиграла Australian Open, сегодня они проведут матч 1/8-й финала. Призовой фонд соревнований составляет 1 800 000 долларов. 

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Арина Соболенко одержала очередную уверенную победу на теннисном турнире в Дубае и вышла в четвертьфинал соревнований.  10 марта в матче третьего круга белоруска,...
 
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