ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

29 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии

10.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

29 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии

29 человек стали жертвами нападения боевиков на церковь в эфиопском регионе Оромия. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщениям очевидцев, атака произошла еще 5 марта. Неизвестные атаковали здания храма, где прихожане отмечали начало поста. Одной из жертв нападения стал настоятель храма. Также сообщается о том, что нападавшие принадлежали к боевому крылу «Фронта освобождения Оромо» (OLF).

Также сообщается, что среди погибших числится 21 женщина, причем многие из них были вместе с младенцами. Боевики увели их в лес и учинили над ними расправу. Лишь одной из них удалось сбежать из плена.

В Эфиопии организация признана террористической, однако в последствии её руководители заявили о готовности принимать участие в политической жизни страны, используя исключительно мирные методы. После этого организация была исключена из списка террористических.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 человек стали жертвами нападения боевиков на церковь в эфиопском регионе Оромия. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА «Новости». Согласно сообщениям...
 
Новости дня
Новости разные
 
Друг сбежавшего в Литву гродненского таксиста тоже не пришел в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by