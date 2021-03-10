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29 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
Источник материала: ОНТ
29 человек стали жертвами нападения боевиков на церковь в эфиопском регионе Оромия. Об этом со ссылкой на местные СМИ
Согласно сообщениям очевидцев, атака произошла еще 5 марта. Неизвестные атаковали здания храма, где прихожане отмечали начало поста. Одной из жертв нападения стал настоятель храма. Также сообщается о том, что нападавшие принадлежали к боевому крылу «Фронта освобождения Оромо» (OLF).
Также сообщается, что среди погибших числится 21 женщина, причем многие из них были вместе с младенцами. Боевики увели их в лес и учинили над ними расправу. Лишь одной из них удалось сбежать из плена.
В Эфиопии организация признана террористической, однако в последствии её руководители заявили о готовности принимать участие в политической жизни страны, используя исключительно мирные методы. После этого организация была исключена из списка террористических.
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29 человек стали жертвами нападения боевиков на церковь в эфиопском регионе Оромия. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА «Новости». Согласно сообщениям...
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