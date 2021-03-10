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После мероприятия в Бресте не только выслали консула, но и возбудили дело по факту героизации военных преступников

10.03.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь (наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет), пишет БГ.

В ходе доследственной проверки установлено, что 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом КОУ «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», с участием несовершеннолетних и молодежи проведено незаконное массовое мероприятие, сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено для организации расследования в управление Следственного комитета по Брестской области.

Кроме того, прокуратура Брестской области внесла в облисполком представление и потребовала усилить контроль за деятельностью организаций, оказывающих культурно-образовательные услуги.

Как уже сообщалось, 9 марта в МИД Беларуси был вызван Временный Поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. В ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций.

По мнению белорусской стороны, участием в указанном мероприятии польский представитель «грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях».

В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что Польша считает это решение белорусских властей «совершенно необоснованным и непонятным», а польский МИД намерен «оперативно и адекватно» отреагировать на высылку дипломата.

Вечером 10 марта стало известно, что «в ответ на недружественные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала персоной нон грата дипломата из посольства Республики Беларусь в Варшаве».

Национальный день памяти «проклятых солдат» с 2011 года отмечается в Польше 1 марта. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Бурого, которые сожгли пять деревень на территории восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.
 
Теги: Брест
 
 
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Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
 
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