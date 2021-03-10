Опровержение: здание в Жлобине, отремонтировать которое планируется за средства Евросоюза, не принадлежит милиции





В данном материале была информация, что в Жлобине проводится тендер по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт здания линейного отделения милиции по адресу: г. Жлобин, ул. Товарная, 14». Особенность тендера в том, что закупка строительных работ осуществляется на деньги Евросоюза. Организатором тендера выступает Частное социально-информационное учреждение «Поддержка прогрессивных инициатив».









Скриншот из тендера, в котором здание названо линейным отделением милиции





После выхода материала с редакцией сайта связались представители инициативы и заявили, что в материале присутствует неправдивая информация: здание не принадлежит отделению милиции.





«Я хотела бы уточнить один момент. Вчера Ваш сотрудник звонил по поводу бизнес-инкубатора в г. Жлобин, просил пояснить, почему в предложении на переговоры написано "здание линейного отделения милиции". Он разговаривал со мной, а не с Анной Цыгановой. Я объяснила, что так называется объект в БТИ, мы с этим ничего не можем сделать, здание принадлежит не милиции, а, соответственно, бизнес-инкубатору ООО «Клевер БАЙ», — сообщает администратор инициативы «Мой город. Мой бизнес. Мое будущее» Юлия.





Флагшток связался с КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью» и там подтвердили, что здание принадлежит ООО «Клевер БАЙ». Редакция приносит свои извинения за неточную подачу информации. связался с КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью» и там подтвердили, что здание принадлежит ООО «Клевер БАЙ». Редакция приносит свои извинения за неточную подачу информации.











