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Опровержение: здание в Жлобине, отремонтировать которое планируется за средства Евросоюза, не принадлежит милиции

10.03.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

9 марта вышел материал «В Жлобине планируется отремонтировать здание отделения милиции за деньги Евросоюза».


В данном материале была информация, что в Жлобине проводится тендер по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт здания линейного отделения милиции по адресу: г. Жлобин, ул. Товарная, 14». Особенность тендера в том, что закупка строительных работ осуществляется на деньги Евросоюза. Организатором тендера выступает Частное социально-информационное учреждение «Поддержка прогрессивных инициатив».


Скриншот из тендера, в котором здание названо линейным отделением милиции    

После выхода материала с редакцией сайта связались представители инициативы и заявили, что в материале присутствует неправдивая информация: здание не принадлежит отделению милиции.

«Я хотела бы уточнить один момент. Вчера Ваш сотрудник звонил по поводу бизнес-инкубатора в г. Жлобин, просил пояснить, почему в предложении на переговоры написано "здание линейного отделения милиции". Он разговаривал со мной, а не с Анной Цыгановой. Я объяснила, что так называется объект в БТИ, мы с этим ничего не можем сделать, здание принадлежит не милиции, а, соответственно, бизнес-инкубатору ООО «Клевер БАЙ», — сообщает администратор инициативы «Мой город. Мой бизнес. Мое будущее» Юлия. 

Флагшток связался с КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью» и там подтвердили, что здание принадлежит ООО «Клевер БАЙ». Редакция приносит свои извинения за неточную подачу информации. 
 
 
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9 марта вышел материал «В Жлобине планируется отремонтировать здание отделения милиции за деньги Евросоюза».
 
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