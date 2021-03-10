Милиция выявила крупный канал поставок психотропов в Беларусь – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дилеров – 34-летнего жодинца и 36-летнего жителя Буда-Кошелево – взяли с поличным. В их машине, на которой мужчины ехали из РФ, обнаружили два кило мефедрона – наркотик был спрятан в сидениях.

Задержанные рассказали, что ездили в Россию за наркотиками каждые два-три дня. Затем запрещенные вещества они фасовали и распространяли по областям республики.