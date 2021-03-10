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Милиция выявила крупный канал поставок психотропов в Беларусь – видео

10.03.2021 19:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дилеров – 34-летнего жодинца и 36-летнего жителя Буда-Кошелево – взяли с поличным. В их машине, на которой мужчины ехали из РФ, обнаружили два кило мефедрона – наркотик был спрятан в сидениях.

Задержанные рассказали, что ездили в Россию за наркотиками каждые два-три дня. Затем запрещенные вещества они фасовали и распространяли по областям республики.

 
 
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Сотрудники милиции задержали в Черикове наркодилеров, которые возили крупные партии психотропов из России в Беларусь. Смотрите на видео кадры, снятые...
 
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