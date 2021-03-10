|
Милиция выявила крупный канал поставок психотропов в Беларусь – видео
10.03.2021 19:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дилеров – 34-летнего жодинца и 36-летнего жителя Буда-Кошелево – взяли с поличным. В их машине, на которой мужчины ехали из РФ, обнаружили два кило мефедрона – наркотик был спрятан в сидениях.
Задержанные рассказали, что ездили в Россию за наркотиками каждые два-три дня. Затем запрещенные вещества они фасовали и распространяли по областям республики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники милиции задержали в Черикове наркодилеров, которые возили крупные партии психотропов из России в Беларусь. Смотрите на видео кадры, снятые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)