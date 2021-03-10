Перестал выходить глянцевый журнал where Minsk

Столичный глянцевый журнал where Minsk (Издательский дом СПН) прекратил существование.



Иллюстрация marketing.by

«В январе вышел последний номер журнала . 15 лет мы были в городе. where Minsk первым предложил бесплатный глянцевый журнал о жизни города с полезным и качественным контентом», — рассказала в комментарии для Naviny.by бывший руководитель журнала Инна Василенко.

Главная причина закрытия журнала — экономическая ситуация в стране.

«Мы до последнего старались не выпускать сдвоенные номера, всегда был доход от ежемесячного выпуска, но в последнее время рекламодатели из основных наших сегментов — а это развлекательные заведения (казино, рестораны), а также бутики и салоны красоты — сняли рекламу», — отметила издатель журнала.

Политические события, по ее словам, тоже сыграли определенную роль, поскольку многие рекламодатели закрыли бизнес или уехали из страны. «Многие ушли в банкротство и с нами не рассчитались», — добавила она.

Инне Василенко поступило предложение поработать в совершенно другой сфере — управлять ИТ-компанией, в которую входят несколько сайтов, работающих на российский рынок.

«К сожалению, сейчас печатное СМИ не актуально выпускать, а наши люди не привыкли покупать наши журналы. Кстати, к бесплатным качественным журналам приучил аудиторию, в том числе, и where Minsk. Я с удовольствием продолжала бы выпускать белорусские журналы с качественным и полезным контентом, но жизнь диктует свои условия», — сказала собеседница.

Проект журнала where Minsk был создан в 2005 году. Это ежемесячный глянцевый журнал-путеводитель по городу для туристов. Задумка в том, чтобы, полистав его, можно было понять, как и где провести время в столице интересно и с пользой.

С самого начала журнал where Minsk выпускался на двух языках — русском и английском. В лучшие времена тираж доходил до 25 тысяч экземпляров. В сентябре 2017 года добавились страницы на китайском языке.

Распространялся на бортах «Белавиа», в гостиницах, посольствах, кафе, ресторанах, медицинских центрах, салонах красоты и т.д., позже отдали журнал в доставку еды menu.by и ресторан «Ронин».