Число политзаключенных в Беларуси выросло до 276

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще семь человек, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте spring96.org.





Как сообщают представители правозащитного сообщества, в связи с вынесением судами ряда приговоров по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлении с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности, признаны политзаключенными осужденные к лишению свободы:

Андрей Иванюшин (два с половиной года по ст. 364 УК);

Никита Афанасьев (три года по ст. 364 УК);

Никита Третьякевич (три года по ст. 364 УК);

Алексей Стерликов (четыре года по ч. 2 ст. 363 УК);

Александр Троцкий (10 лет по ст. 14, 362 УК);

Анастасия Никитина (один год и один месяц по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 339 УК).

Политзаключенным также признан Александр Перепечко, который осужден на год ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа по ч. 1 ст. 339 УК.

Таким образом, в стране сейчас 276 политзаключенных.

Правозащитники напоминают, что «мирные собрания граждан должны находиться под защитой государства, и милиция не должна предпринимать действия по насильственному их пресечению, даже если они происходят в нарушение процедур их организации и проведения».

«Насильственное прекращение собраний и применение физической силы, а тем более специальных средств и оружия к протестующим, должно осуществляться только как крайняя мера, в случаях, когда поведение участников собрания носит насильственный характер, что представляет реальную угрозу национальной и общественной безопасности, жизни и здоровью граждан, — говорится в заявлении. — Непропорционально жесткие действия милиции, направленные на пресечение мирных собраний, нельзя рассматривать как законную деятельность по защите и охране общественного порядка, а в случаях причинения в отношении представителей МВД спровоцированного ими же насилия "в ответ" со стороны протестующих, данные действия необходимо рассматривать исходя из тяжести причиненного вреда здоровью и умысла на причинение такого вреда, а также как защиту от явно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, действовавших в том числе по незаконному приказу (необходимая защита)».

Согласно руководству по определению понятия «политический заключенный», насилие, которое было спровоцировано исходным непропорциональным использованием физической силы, спецсредств, и если в действиях обвиняемого отсутствовало намерение на нанесение несимволического материального ущерба или ущерба кому-либо, дает основания рассматривать этих лиц в качестве политических заключенных, заявляют правозащитники.

«Мониторинг судебных заседаний показал, что суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению, в котором обвиняются лица, приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста», — говорится в заявлении.

Продолжительность или условия лишения свободы по приговорам, вынесенным в отношении участников протестных собраний, правозащитники считают «явно непропорциональными (неадекватными) правонарушению, по которому эти лица были признаны виновными».

«В ряде случаев судебные заседания были проведены в закрытом режиме: на них не допускались представители общественности, правозащитники и представители СМИ, — отмечают представители правозащитного сообщества. — Причем решения суда о проведении закрытых заседаний не были обусловлены необходимостью защиты государственной тайны или информации личного характера участников процесса, нежелательной к публичному распространению».

«Все эти обстоятельства дают основания утверждать, что преследование указанных лиц носит политически мотивированный характер, а сами лица являются политическими заключенными. Считаем необходимым требовать для данных политических заключенных немедленного пересмотра принятых в отношении них мер и судебных решений при исполнении права на справедливое судебное разбирательство и устранения указанных факторов, а также освобождения их из-под стражи с применением других мер, обеспечивающих явку в суд», — говорится в заявлении.

Документ подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский ПЕН-центр, Белорусский документационный центр, Центр правовой трансформации Lawtrend, организации «Правовая инициатива», «Инициатива FORB», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.