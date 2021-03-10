Минское «Динамо» проводит пятый матч против СКА в Кубке Гагарина. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» проводит сегодня пятый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, в котором играет с питерским СКА.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге. Отметим, что после четырех игр «армейцы» ведут со счетом 3:1. Серия идет до четырех побед, а это значит, что минчанам нужно одержать еще три подряд победы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Динамо»: Фурх (Тэйлор); Фальковский — Менелл, Принс — Митчелл — Варфоломеев; Альмквист — Соловьев, Клинкхаммер — Протас — Мосалев; Шинкевич — Знахаренко, Воронин — Горбунов — Паре; Мартынов — Усов — Демков; Павлович, Козун.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало матча — в 19.30.