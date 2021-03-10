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К интернету Starlink подключат фуры и дома на колёсах

10.03.2021 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

SpaceX разрабатывает антенну, с помощью которой к спутниковому интернету Starlink можно будет подключать самый разный движущийся транспорт, пишет CNBC.



Ранее издание сообщило, что SpaceX хочет получить разрешение Федеральной комиссии по связи США на установку и эксплуатацию своих спутниковых тарелок на транспортных средствах — от автомобилей и грузовиков до кораблей и самолётов.

В комментарии к твиту со ссылкой на статью Илон Маск уточнил, пишет dev.by, что терминалы Starlink слишком велики для обычных машин, поэтому их подключать не будут. Антенна предназначена для воздушных и морских судов, крупных грузовиков и домах на колёсах, добавил гендиректор SpaceX.

В прошлом году SpaceX запрашивала у регулятора лицензии на тестирование терминалов Starlink на частных самолётах и собственных плавучих платформах — тогда компания ограничилась пятью и десятью аппаратами. В пятницу она обратилась за более универсальным разрешением, но на этот раз не стала указывать число терминалов, которые планируется развернуть, поскольку этого не требует Комиссия, отмечает издание.

К настоящему моменту на орбиту выведено более 1100 спутников Starlink.
 
 
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SpaceX разрабатывает антенну, с помощью которой к спутниковому интернету Starlink можно будет подключать самый разный движущийся транспорт, пишет CNBC.
 
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