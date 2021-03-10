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К интернету Starlink подключат фуры и дома на колёсах
Источник материала: Партизан
SpaceX разрабатывает антенну, с помощью которой к спутниковому интернету Starlink можно будет подключать самый разный движущийся транспорт, пишет CNBC.
Ранее издание сообщило, что SpaceX хочет получить разрешение Федеральной комиссии по связи США на установку и эксплуатацию своих спутниковых тарелок на транспортных средствах — от автомобилей и грузовиков до кораблей и самолётов.
В комментарии к твиту со ссылкой на статью Илон Маск уточнил,
В прошлом году SpaceX запрашивала у регулятора лицензии на тестирование терминалов Starlink на частных самолётах и собственных плавучих платформах — тогда компания ограничилась пятью и десятью аппаратами. В пятницу она обратилась за более универсальным разрешением, но на этот раз не стала указывать число терминалов, которые планируется развернуть, поскольку этого не требует Комиссия, отмечает издание.
К настоящему моменту на орбиту выведено более 1100 спутников Starlink.
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SpaceX разрабатывает антенну, с помощью которой к спутниковому интернету Starlink можно будет подключать самый разный движущийся транспорт, пишет CNBC.
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